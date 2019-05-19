صحيفة: الإدارة الأمريكية قررت تأجيل (صفقة القرن) حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (القدس)، بأن الإدارة الأمريكية، قررت تأجيل (صفقة القرن) حتى إشعار آخر.وقالت الصحيفة: إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، أكد لها أن التركيز، سيكون في الوقت الحالي على الجانب الاقتصادي، وأن البيت الأبيض، سيصدر بيانًا بهذا الشأن خلال ساعات.يشار إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلت عن شبكة (CNN) الأمريكية، تأكيدها أن البيت الأبيض، سيكشف خلال الساعات القليلة المقبلة عن الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) والتي ستشجع الولايات المتحدة فيها على الاستثمار الاقتصادي في قطاع غزة.وذكرت، أن دولة عربية، هي البحرين، ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرًا كخطوة أولى لخطة السلام، بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية.