الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي الشاب ثائر عياد صنوبر (22 عامًا) من قرية يتما جنوب نابلس مصرعه برصاص مجهولين بين قريتي بيتا ويتما بعد ظهر اليوم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن اطلاق نار باتجاه سيارة بين بلدتي بيتا ويتما جنوبي محافظة نابلس وعلى الفور تحرك مركز شرطة قبلان للمكان فيما عملت طواقم الإسعاف على نقل المصابين لمراكز العلاج.وأضافت، أن الشرطة تلقت بلاغاً آخر من المستشفى تفيد بوصول ثائر صنوبر مصاباُ بثلاث اعيرة نارية في بطنه ووضعه الصحي حرج جداً وسرعان ما أعلنت المستشفى عن وفاته.وأكدت أن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقاً للوقوف على التفاصيل فيما قررت الأخيرة التحفظ على الجثة لحين احالتها لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح لمعرفة الأسباب المباشرة للوفاة.