ضبط شرائح إتصالات وبطاقات شحن إسرائيلية ممنوعة من التداول بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم ضبطت اليوم الأحد، 565 شريحة إتصال و648 بطاقة شحن إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني.وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الطواقم بأعمال الدورية الاعتيادية في المحافظة داخل مركبة، حيث تم ضبط الكمية المذكورة والتحفظ عليها، لحين حضور جهة الاختصاص في مديرية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، كونه يمنع بيع وتسويق خدمات الإتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ونظراً لما تلحقه من ضرر في الجانب الأمني والاجتماعي والإقتصادي على المجتمع الفلسطيني.