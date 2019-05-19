موجة حر شديدة جدًا تضرب الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتحدث عدد من الراصدين الجويين، عن أن المنطقة سيضربها موجة حر شديدة، نتيجة الارتفاع الكبير الذي سيحدث على درجات الحرارة.ويكون الجو غدًا الاثنين، حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وفي بقية المناطق الفلسطينية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وفي الليل، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأربعاء المقبل، فيكون الجو، شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموجإلى ذلك، حذرت الأرصاد، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.