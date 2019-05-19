الشهر المقبل.. البحرين تستضيف أول مؤتمر حول صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنكشفت الادارة الامريكية، مساء اليوم الأحد، عن الجزء الاول من خطة السلام بمنطقة الشرق الاوسط، والمعروفة إعلاميا (صفقة القرن).واشار البيت الابيض، إلى انه سيتم عقد مؤتمر بالبحرين في شهر حزيران/ يونيو؛ لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية، وذلك خطوة أولى لخطة السلام في الشرق الاوسط، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).واوضح البيت الابيض، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال خطة السلام.بدوره، قال موقع (واللا) الاسرائيلي: "البيت الأبيض يصدر دعوة إلى "ورشة عمل اقتصادية" لتكون الجزء الأول من خطة سلام ترامب "صفقة القرن"، ستعقد ورشة العمل في البحرين في نهاية يونيو، حيث سيجتمع وزراء المالية مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال العالميين، من المتوقع نشر الخطة الكاملة مطلع الشهر المقبل".وكانت قناة (CNN)، قد أعلنت في وقت سابق، أن البيت الأبيض سيكشف خلال الساعات القليلة المقبلة، عن الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الاوسط، والتي تعرف إعلاميا بإسم (صفقة القرن).وأشارت القناة ذاتها إلى أن الخطة السلام ستشجع الولايات المتحدة الامريكية، على الاستثمار الاقتصادي في قطاع غزة، بحسب ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.يذكر أن جاريد كوشنير صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد أفاد في تصريحات سابقة له، أنه سيتم الاعلان عن بنود (صفقة القرن) بعد شهر رمضان المبارك.