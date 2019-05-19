انفجار قوي بمحيط السفارة الامريكية بالعاصمة العراقية بغداد





شهود عيان، أكدوا سقوط قذائف، وإطلاق صفارات إنذار في محيط السفارة الأميركية في بغداد.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطنافادت وكالة (رويترز) للانباء، بأنه سمع دوي انفجار قوي مساء اليوم الأحد، وقع وسط العاصمة العراقية بغداد.بدورها، أكد مصادر دبلوماسية عراقية، أن الانفجار وقع قرب المنطقة الخضراء، والتي تضم مبانٍ حكومة وسفارات.