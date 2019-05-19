ليبرمان: نحتاج لتوافق جذري حول "نهاية اللعبة" في غزة

رام الله - دنيا الوطنجدد أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، تأكيده على العقبة التي تحول دون انضمامه للائتلاف الحكومي الجديد، وهي طريقة التعامل مع قطاع غزة.وعبر صفحته (فيسبوك)، قال ليبرمان: "إن الوضع في غزة يحتاج توافقًا بين رئيس الوزراء ووزير الجيش للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والأهداف المرجوة"، مضيفا: "كما نحتاج إلى توافق جذري على تصنيف END GAME (انتهاء اللعبة) في قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).لكن ليبرمان استدرك قائلاً: "إن ذلك لا يعني إرسال الجنود لاحتلال غزة أو جنوبي لبنان استنادًا إلى توافقات وحصص حزبية، ولكن الأمر يحتاج إلى قاعدة استخباراتية وموقف كل من قائد الأركان ورئيس الشاباك ورؤساء الأجهزة الأمنية الآخرين".يأتي ذلك في الوقت الذي يتخوف فيه محللون إسرائيليون من فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع وجود عدة عقبات من بينها المطالب التي وصفت بالمبالغ فيها من الأحزاب الصغيرة، ما يعني إمكانية فشل تلك المساعي والذهاب مرة أخرى إلى الانتخابات.