شؤون فلسطينية

ليبرمان: نحتاج لتوافق جذري حول "نهاية اللعبة" في غزة

ليبرمان: نحتاج لتوافق جذري حول "نهاية اللعبة" في غزة
رام الله - دنيا الوطن
جدد أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، تأكيده على العقبة التي تحول دون انضمامه للائتلاف الحكومي الجديد، وهي طريقة التعامل مع قطاع غزة.

وعبر صفحته (فيسبوك)، قال ليبرمان: "إن الوضع في غزة يحتاج توافقًا بين رئيس الوزراء ووزير الجيش للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والأهداف المرجوة"، مضيفا: "كما نحتاج إلى توافق جذري على تصنيف END GAME (انتهاء اللعبة) في قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

لكن ليبرمان استدرك قائلاً: "إن ذلك لا يعني إرسال الجنود لاحتلال غزة أو جنوبي لبنان استنادًا إلى توافقات وحصص حزبية، ولكن الأمر يحتاج إلى قاعدة استخباراتية وموقف كل من قائد الأركان ورئيس الشاباك ورؤساء الأجهزة الأمنية الآخرين".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتخوف فيه محللون إسرائيليون من فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع وجود عدة عقبات من بينها المطالب التي وصفت بالمبالغ فيها من الأحزاب الصغيرة، ما يعني إمكانية فشل تلك المساعي والذهاب مرة أخرى إلى الانتخابات.

أخبار ذات صلة

حماس: السلطة تُعطل الوساطة المصرية بملف المصالحة

حماس: السلطة تُعطل الوساطة المصرية بملف المصالحة

مصرع مواطن بإطلاق نار من مجهولين جنوب نابلس

مصرع مواطن بإطلاق نار من مجهولين جنوب نابلس

الأحمد: مصر لم تُجمد جهودها للمصالحة وزياد النخالة ليس ناطقاً باسمها

الأحمد: مصر لم تُجمد جهودها للمصالحة وزياد النخالة ليس ناطقاً باسمها

البنك الدولي: المغتربون الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار لبلدهم

البنك الدولي: المغتربون الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار لبلدهم

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

بزعم حيازتها سكين.. الاحتلال يعتقل طفلة بالحرم الإبراهيمي في الخليل

بزعم حيازتها سكين.. الاحتلال يعتقل طفلة بالحرم الإبراهيمي في الخليل

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

حملة &#34;تخفيض الرسوم الجامعية&#34; تحذر من انهيار منظومة التعليم الجامعي

حملة "تخفيض الرسوم الجامعية" تحذر من انهيار منظومة التعليم الجامعي

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

&#34;اللي باعنا خسر دلعنا&#34;.. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

"اللي باعنا خسر دلعنا".. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

شيرين تكشف سر مشهد &#34;صرصار حبنا&#34; في مسرحية &#34;المتزوجون&#34;

شيرين تكشف سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون"

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

عربي

الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب

الجيش الروسي: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب

الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته