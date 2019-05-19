حماس: السلطة تُعطل الوساطة المصرية بملف المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن حركته تعاطت في كل مرة بشكل إيجابي مع الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، مستدركاً: "لكن السلطة هي من تعطل الوساطة المصرية".





وأوضح قاسم، أن "مشكلة المصالحة الأصلية والواضحة والتي باتت تدركها كل الأطراف، هو تعنت الرئيس محمود عباس وعدم تعاطيه مع أي من الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية"، وفق (عربي 21).



وأكد قاسم، أنه "تم توقيع العديد من الاتفاقات بالرعاية المصرية خاصة بالمصالحة، إلا أن عدم تنفيذ الرئيس عباس لها عطلها"، وفق تعبيره.