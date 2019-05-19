الأحمد: مصر لم تُجمد جهودها للمصالحة وزياد النخالة ليس ناطقاً باسمها

رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الأنباء التي تحدثت عن تجميد مصر لجهودها في تحقيق المصالحة الفلسطينية.



وقال الأحمد، وفق موقع (عربي 21): "لا صحة لكل ما قيل، والمسؤولين المصريين أبلغوني أن زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطيني ليس ناطقا باسمنا".





وأضاف الأحمد: "الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة، ولا يوجد أي لقاءات مع حماس، ولا يوجد أي ترتيب نهائياً، واتصالاتنا فقط مع مصر حول الموضوع".



وأضاف: "مصر على تواصل معنا، والقاهرة مستمرة في البحث ولم تتراجع قيد أنملة"، معتبرا أن "من لا يريد المصالحة، هو من يعلن أن مصر توقفت".