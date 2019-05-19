اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية











رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفداً برلمانياً من التشيلي، حيث اطلعهم على آخر التطوراتالسياسية والاقتصادية.ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة الحرب المالية والسياسية التي تخوضها إدارة ترامب وإسرائيل ضد أبناء شعبنا.وأشار اشتية إلى أن إسرائيل انتهكت كافة الاتفاقيات الموقعة معها، ولم تحترم أي منها، بالإضافة إلى أنها تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 138 دولة في الأمم المتحدة، لا سيما من خلال توسعها الاستيطاني وتهويدها للقدس، ومخططاتها في ضم اراضي من الضفة الغربية.