اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية











رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، رئيس مؤسسة YPO العالمية باسكال غيركن، بحضور أعضاء المؤسسة لفرع فلسطين.وبحث اشتية مع غيركن تعزيز التعاون مع المؤسسة، لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في فلسطين، التي ستساهم في صمود أبناء شعبنا.من الجدير بالذكر أن YPO مؤسسة عالمية تتكون من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين لاكبر الشركات في العالم، بالاضافة إلى مشاركة الأشخاص الذين لديهم تأثير عالي على المجتمعات من جميع النواحي.