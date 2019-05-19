بزعم حيازتها سكين.. الاحتلال يعتقل طفلة بالحرم الإبراهيمي في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على اعتقال طفلة من مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف.





وحسب صحيفة (القدس)، فإن الطفلة هي روند عبد الهادي الحموري (15 عاماً)، وتم اعتقالها على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه جيش الاحتلال اعتقل فتاة تحمل سكينا قرب الحرم الابراهيمي، وفق زعمه.