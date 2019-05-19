شؤون فلسطينية

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات، لافتاً إلى أن هذه الفترة ستمتد لثلاثة أشهر.

جاء ذلك، خلال زيارة نظمها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني لمقر رئاسة الوزراء، حيث اجتمع باشتية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وعدد من نـخبة رجال الاعمال والمصنعين ضمن إطار مؤسسة الملتقى وغرفة تجارة وصناعة الخليل.

وحذر اشتية، من استغلال بعض المتربصين بهدف بلبة الوضع الداخلي، مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها المدنية والعسكرية ستكون على أهبة الاستعداد لردع كل من تسوّل له نفسه ذلك، معتبراً أن تأمين حماية المواطن الفلسطيني ومواطن حياته هو من أولويات الحكومة.

وعبر رئيس الوزراء عن أهمية الذهاب الى مرحلة الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والقطاع العام، معرباً عن استعداد حكومته لتقديم الكثير من التسهيلات، ايمانا بأهمية الدور الذي يشكله هذا القطاع وتلاقياً مع تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يولي ذلك اهتماماً خاصاً وكبيراً.

وأكد اشتية، أن الحكومة ستعمل بهدف تعزيز مواطن التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، وفقاً لميزات كل محافظة بهدف الذهاب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقدير المنتج الوطني وحمايته.

وأضاف: "الحكومة ستتخذ عدد من الإجراءات التي سيكون لها أكبر أثر على واقع العمالة في فلسطين، واستثمارات قدرات الشباب بهدف توفير فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة، أهمها انشاء جامعة للتدريب المهني، تعمل على تلبية احتياجات حاجة السوق من الايادي العاملة التقنية والمهنية".

وأكمل: "كما وسيتم انشاء بنك الاستثمار والتنمية، وذلك بهدف تأمين قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التوجه نحو القروض الاستثمارية عوضاً عن القروض الاستهلاكية".

ولفت اشتية، إلى أن قرارات عديدة قد اتخذت فيما يتعلق بالمناطق الصناعية في فلسطين، والملاحق التجارية في السفارات الفلسطينية في الخارج، تتلاقى مع قناعة الحكومة الفلسطينية بأهمية الاقتصاد كرافعة للسياسة والمشروع الوطني الفلسطيني، وعلى رأسه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهته، أكد محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني على استعداد القطاع الخاص دوماً الى إيجاد صيغ ينتج عنه شراكة حقيقية مع القطاع العام.

كما وأبدى تفاؤلاً بالحكومة الحالية، نظراً لما يحققه رئيس الوزراء من الخبرة اقتصادية والسياسية في آن واحد ولما سيكون لذلك من إثر إيجابي على تعزيز التنمية الاقتصادية وإدراك خصوصية الحالة الفلسطينية.

ودعا الحرباوي في لقائه الى ضرورة دعم الاستقرار الأمني في المحافظة والذي شهد في الفترة الأخيرة بعض التجاوزات من قبل بعض الخارجين عن القانون، مؤكداً على أهمية الاستقرار على سير العجلة الاقتصادية في الوطن.

ودعا الحرباوي الى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التجارية، والتي من شانها العمل على تشجيع الاستثمار. وجذب الاستثمارات الخارجية وضرورة منح العديد من الامتيازات والحوافز وخاصة تلك التي تم الغاؤها، مشيراً الى ضرورة إقرار بعض القوانين نظراً لأهميتها والحاجة اليها.

أما في يتعلق بالمناطق الصناعية في الخليل، فقد أكد رئيس الملتقى أن الأوان قد آن وبعد طول انتظار وكثير من الحوارات والدراسات، لأن تشهد المنطقة الصناعية النور في المحافظة، مشيداً بدور رجال الاعمال في انشاء العدد من المصانع في منطقة ترقوميا، ما ينم عن مسؤولية وطنية تجاه وطنهم وشعبهم داعياً الحكومة الى ضرورة توفير البنية التحتية المشجعة.

ومن جهته، دعا رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس، في حديثه على ضرورة إيلاء البنية التحية أهمية خاصة، وذلك من خلال العمل على تسهيل حياة المواطن الفلسطيني، مشيراً الى ضرورة العمل على إيجاد طريق بديل لوادي النار وخاصة أن البدائل متاحة، في حين ان اهالي منطقة الجنوب يتكبدون، خسائر حسيمة تفوق 10 مليون دولار شهرياً، عدا عن كثير من الإرهاق واضاعة الوقت بل وتعتبر عقبة حقيقية للربط بين جنوب الضفة بوسطها وشمالها.

أخبار ذات صلة

البنك الدولي: المغتربون الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار لبلدهم

البنك الدولي: المغتربون الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار لبلدهم

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

بزعم حيازتها سكين.. الاحتلال يعتقل طفلة بالحرم الإبراهيمي في الخليل

بزعم حيازتها سكين.. الاحتلال يعتقل طفلة بالحرم الإبراهيمي في الخليل

شاهد: الحرائق تشتعل في مناطق غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

شاهد: الحرائق تشتعل في مناطق غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

تنفيذية المنظمة: سنُعيد النظر في العلاقة مع المؤسسات والأطر الألمانية

تنفيذية المنظمة: سنُعيد النظر في العلاقة مع المؤسسات والأطر الألمانية

حملة &#34;تخفيض الرسوم الجامعية&#34; تحذر من انهيار منظومة التعليم الجامعي

حملة "تخفيض الرسوم الجامعية" تحذر من انهيار منظومة التعليم الجامعي

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع رئيس مؤسسة YPO تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

حملة &#34;تخفيض الرسوم الجامعية&#34; تحذر من انهيار منظومة التعليم الجامعي

حملة "تخفيض الرسوم الجامعية" تحذر من انهيار منظومة التعليم الجامعي

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

&#34;اللي باعنا خسر دلعنا&#34;.. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

"اللي باعنا خسر دلعنا".. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

شيرين تكشف سر مشهد &#34;صرصار حبنا&#34; في مسرحية &#34;المتزوجون&#34;

شيرين تكشف سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون"

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

عربي

الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

مطالبات عراقية بإعادة موظفي &#34;إكسون موبيل&#34; فوراً إلى حقل &#34;القرنة&#34;

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"