قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة روند عبد الهادي الحموري (15 عاماً).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة روند عبد الهادي الحموري (15 عاماً).
وأضافت: أن عملية الاعتقال جاءت عند حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث اقتادتها إلى جهة غير معلومة.
التعليقات