قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي





وأضافت: أن عملية الاعتقال جاءت عند حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث اقتادتها إلى جهة غير معلومة.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة روند عبد الهادي الحموري (15 عاماً).