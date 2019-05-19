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قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي
قوات الاحتلال عند الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة روند عبد الهادي الحموري (15 عاماً).

وأضافت: أن عملية الاعتقال جاءت عند حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث اقتادتها إلى جهة غير معلومة.

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