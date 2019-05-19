الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

رام الله - دنيا الوطنضبط فرع الأمن الجنائي باللاذقية في سوريا 518 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل علب حلويات.ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية، العميد حسين جمعة، قوله، إن الفرع تلقى معلومات حول كمية من مادة الحشيش المخدر ستدخل إلى سوريا "بغرض تعبئتها داخل علب حلويات في ضواحي دمشق، وإخراجها وتهريبها من جديد إلى خارج سوريا. وتم وضع خطة لمتابعة الموضوع".وأشار جمعة إلى أن متابعة المعلومات أدت إلى "إيقاف شاحنة تحمل حاوية وبداخلها شخصان عند جسر البرجان، وبعد إفراغ محتوياتها، تبين أنها عبارة عن علب وكراتين مملوءة بالحلويات، وفي أسفل كل علبة كمية من مادة الحشيش المخدر، مصنوعة بشكل مسطح ومستطيل تتناسب مع العلب ويصل وزنها الإجمالي إلى نحو 518 كغ، وقيمتها نحو 200 مليون ليرة سورية، وتصل غراماتها إلى 600 مليون ليرة".وأوضح العميد أنه تم التواصل مع إدارة المخدرات بدمشق، حيث ألقي القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بالحادثة، مبينا أن الفرع نظم الضبط اللازم لتقديم المتورطين إلى القضاء.من جهته، أفاد مصدر عسكري أردني بأن القوات التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية تمكنت، صباح السبت، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة شخصين يحاولان الاقتراب من الأراضي الأردنية، ما أدى إلى تراجعهما باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 406 آلاف قرص كبتاغون، و10 آلاف حبة ترامادول، وأكثر من 18192 كبسولة جاليكا، و13550 كبسولة باليركا، تم تحويلها إلى الجهات المختصة".