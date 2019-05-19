قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس





وأضافت: أن عملية الاعتقال جاءت خلال تحضير مساعدات تموينية لتوزيعها في البلدة القديمة دعماً للأسر المحتاجة في شهر رمضان.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس، أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد السلايمة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت قوس والناشطين السلايمة من حي المُصرارة التجاري قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود.