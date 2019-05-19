قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس، أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد السلايمة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت قوس والناشطين السلايمة من حي المُصرارة التجاري قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس، أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد السلايمة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت قوس والناشطين السلايمة من حي المُصرارة التجاري قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود.
وأضافت: أن عملية الاعتقال جاءت خلال تحضير مساعدات تموينية لتوزيعها في البلدة القديمة دعماً للأسر المحتاجة في شهر رمضان.
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