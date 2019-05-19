عاجل

  • اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر

شؤون فلسطينية

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك
المفتي محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
دان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، محاولة أفراد شرطة الاحتلال اقتحام "المصلى القديم" داخل المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم لملاحقة المصلين فيه، في مشهد عدواني واضح يمس بقدسية المسجد وأمن رواده، ويفتح المجال واسعاً لحدوث اضطرابات في باحاته.

كما استنكر قرار شرطة الاحتلال العنصري والجائر بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين في المسجد الأقصى المبارك، بحجة "قيام الشبان بأعمال ترميم وتنظيف في مصلى باب الرحمة"، وقيام هذه السلطات بخلع غراس الزيتون في منطقة باب الرحمة، في محاولة منهم لاستفزاز المصلين والصائمين، وتحدياً واضحاً لمشاعرهم في هذا الشهر الفضيل، وذلك في ظل حرمانهم من حقهم في أداء عباداتهم، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأكملها.

وفي ذات السياق، ندّد سماحته بالتهديدات التي أطلقتها ما تسمى بـ "جماعات الهيكل المزعوم" حول نيتها باقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديداً في الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، بذريعة ما يسميه الاحتلال "يوم القدس"، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك سيكون سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته، كما استنكر اقتحامات سلطات الاحتلال المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، ومنعهم للمصلين والمعتكفين من التواجد داخل المصلى القبلي والمرواني.

ودعا حسين الأمتين العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بمؤسساته كافة، إلى وقفة حقيقية لرد هذا العدوان الآثم على المسجد الأقصى المبارك، محذراً من التداعيات الخطيرة على المنطقة بأسرها جراء هذا الصمت على هذه الأفعال، التي تنتهك الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية كافة، والتي تعتبر الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، جزءاً أصيلاً من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مجدداً دعوته لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لنصرته والذود عنه في ظل هذا الاستهداف الخطير والممنهج.

أخبار ذات صلة

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات ستمتد لثلاثة أشهر

شاهد: الحرائق تشتعل في مناطق غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

شاهد: الحرائق تشتعل في مناطق غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

تنفيذية المنظمة: سنُعيد النظر في العلاقة مع المؤسسات والأطر الألمانية

تنفيذية المنظمة: سنُعيد النظر في العلاقة مع المؤسسات والأطر الألمانية

قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مدير نادي الأسير في القدس

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام يُدين ملاحقة المصلين داخل مصليات المسجد الأقصى المبارك

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

منوعات

&#34;اللي باعنا خسر دلعنا&#34;.. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

"اللي باعنا خسر دلعنا".. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

شيرين تكشف سر مشهد &#34;صرصار حبنا&#34; في مسرحية &#34;المتزوجون&#34;

شيرين تكشف سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون"

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

عربي

الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

الحشيش يُهرب في علب الحلويات بسوريا

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

مطالبات عراقية بإعادة موظفي &#34;إكسون موبيل&#34; فوراً إلى حقل &#34;القرنة&#34;

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"