السعودية تنفي تهديدها لناشط فلسطيني والأخير يّرُد

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على تصريحات الناشط الفلسطيني، إياد البغدادي، التي قال فيها: إن أجهزة الأمن النرويجية، حذرته من تهديد السلطات السعودية له.



ونفى الجبير، الأحد، تصريحات البغدادي، قائلاً: "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي، البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي، اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم الدولة في سوريا والعراق"، وفقاً لوكالة (رويترز).





وأضاف: "قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".





وتابع البغدادي: "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، هي التي أخبرت دائرة الأمن النرويجية (PST)، التي بدورها أتت إلى منزلي، وأخذتني، ثم أخبرتني بالتهديدات (السعودية)، كما أن (الغارديان) هي التي تحدثت عني، ولم تأت هذه المعلومات مني".





واشتهر البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011، وانتقد في كتاباته، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يعيش في عاصمة النرويج أوسلو منذ 2015.







وقال إنه في 25 نيسان/ أبريل الماضي نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن، وأبلغته باحتمال وجود خطر سعودي عليه.

رام الله - دنيا الوطنبدوره، رد الناشط الفلسطيني إياد البغدادي على تصريحات الجبير، قائلاً: "إنه ليس بحاجة للحصول على الإقامة الدائمة، فقد حصل عليها بالفعل منذ عام 2015".وأضاف البغدادي، عبر (تويتر): "في حديثي مع (PST)، (الأمن النرويجي) تحدثنا عن احتمال رد فعل سعودي، وهذا بالضبط ما قلته لهم عما ستقوله السعودية، وهذا يعكس شبكات البروباغاندا التابعة لهم على الإنترنت".