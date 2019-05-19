مواطن سبعيني يُناشد الرئيس: أخرجني من السجن



أرجو تكرمكم بإغاثتي ونجدتي بإخراجي من السجن بسبب مبلغ يتعسر علي دفعه وهو 1500دينار أردني و700 دولار، ألف وخمسمائة دينار أردني وسبعمائة دولار.





فأنا رجل تجاوزت الثلاثة وسبعين عامًا، وأعاني من فقد البصر لعين وتلف شديد للعصب بنسبة 90% في العين الأخرى، ويتهددني العمى ومرض الضغط وقد تعرضت في حياتي لابتلاءات كثيرة، منها يتمي المبكر بفقدي والدي، أمي وأبي شهيدين في قصف للاحتلال الاسرائيلي في مجزرة مركز التموين بخانيونس واعتقال ابنائي الثلاثة لمدد متفاوتة، ونسف الاحتلال لبيتي في الثمانينات، واستشهاد حفيدي.



فخامة الرئيس أتوجه إليكم بأمل كبير وثقة فليس لي بعد الله إلا التوجه لكم وإني رجل متعفف لكن قسوة من أعانيه اضطرتني

وعن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: إنَّ المسأَلةَ لا تَحِلُّ إلَّا لثلاثةٍ: لذي فَقرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ موجِعٍ.

ودمتم ذخرًا وفخرًا لشعبكم ووطنكم



رام الله - دنيا الوطنأرسل مواطن من غزة رسالة إلى الرئيس محمود عباس جاء نصها كما وصل "دنيا الوطن" كالتالي مع التحفظ على بياناته بناء على رغبته: