شؤون فلسطينية

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توسع نطاق برامجها التنموية مستهدفة دولاً جديدة
رام الله - دنيا الوطن
بالتعاون مع المنظمة الدولية لجراحة العظام، ووزارة الصحة ونقابة الأطباء والقطاع الخاص الفلسطيني، ستقوم الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بتنفيذ عدد من البرامج التنموية في المجال الطبي في مجموعة دول آسيوية بما فيها أوزباكستان وكذلك في عدد من الدول المنطوية تحت مظلة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، كما أفادت وزارة الخارجية في بيان لها.

وسيكون للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي برامج محددة في مجال جراحة العظام وبشكل خاص ما يتعلق بجراحات العظم الزجاجي وتقويم قدم الأطفال في هذه الدول، خاصةً مع استحداث تقنيات جديدة لرئيس برنامجها لنقل المعرفة التخصصية في مجال جراحة العظام د.علاء عزمي وفريق عمله، والتي نالت اهتمام دول ومنظمات دولية مختصة في مجال العظام مع تزايد الطلب لتنفيذ هذا البرنامج النوعي والرائد في عدد من الدول بما فيها في القارة الآسيوية.

وكانت الوكالة الفلسطينية قد شاركت في مؤتمرات دولية طبية مختلفة في الهند والمغرب ومصر وأوزباكستان عبر رئيس برنامجها لنقل المعرفة في مجال جراحة العظام الذي عرض هذه التقنيات الحديثة واتفق مع عدد من وزارات الصحة في هذه الدول على البدء بتنفيذ برامج طبية كان آخرها مع وزارة الصحة في أوزباكستان حيث نظمت سفارة دولة فلسطين في طشقند لقاءات مع المسؤلين في وزارة الصحة بحضور مسؤولي خدمات الأطفال ونائب السفير في طشقند، أحمد عبد الرحيم تم خلالها التعبير عن اهتمام الطرف الأوزبكي ببرنامج جراحة العظام والاتفاق مع المسؤولين من وزارة الصحة على برنامج تعاون سيتم تنفيذه قريباً بما فيه التعاون في مجال البحث العلمي خاصةً مع تبني مراكز أبحاث دولية مهمة نشر أبحاث طبية فلسطينية في عدد من المجلات الطبية الدولية واسعة الانتشار والتي عرضت التقنيات الفلسطينية الجديدة.

واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، عماد الزهيري أن مجموعة دول سارك (SAARC) رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي والتي تضم في عضويتها ثماني دول هي بنغلادش، سيريلانكا، أفغانستان، الباكستان، نيبال، الهند، المالديف وبوتان من الدول الآسيوية المهمة والتي يتطلب للوكالة تعزيز التعاون معها لتنفيذ برامج تنموية فيها والمساهمة من خلال الموارد البشرية والخبرات الفلسطينية المميزة لدعم جهودها في تنفيذ خططها الوطنية لما لهذه البرامج وخاصةً تلك التي تحمل أبعاداً إنسانية كالبرامج الطبية وتلك التي تصب في مصلحة الأمن الغذائي كالبرامج الزراعية، من أثر بناء على مسيرات التنمية، الأمر الذي يعود على فلسطين بمردود إيجابي ويخلق بيئةً داعمة تساند حقوق شعبنا المشروعة ومبادرات القيادة على الساحة الدولية. 

وأضاف أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات الوزير د.رياض المالكي قد سخرت طاقاتها وإمكانياتها بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين لتنفيذ برامج وأنشطة ذات طابع تنموي تهدف إلى حشد مزيد من التضامن الدولي مع فلسطين وتعزز من مكانتها على الخارطة الدولية فالموارد البشرية والقدرات الخبراتية قادرة على تتعزيز وتمكين مساهمة فلسطين في جهود المجتمع الدولي وخاصةً تلك المتعلقة بتتفيذ أهداف الأجندة الإنمائية الدولية 2030.

ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الفلسطينية قد نفذت برامج طبية وزراعية وإغاثية في عدد من الدول الآسيوية بما فيها الباكستان وسيريلانكا وأندونيسيا وقام خبرائها بمهمات استطلاعية متخصصة بما فيها إلى جمهورية المالديف للاتفاق على أطر تعاون مشتركة وقد أنهت الوكالة قبل عدة أسابيع مهمة تنموية في المجال الزراعي إلى جمهورية بنغلادش سيتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الزراعية بالاتفاق مع الجهات المعنية في هذه الدولة وفي غيرها من الدول الآسيوية.

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