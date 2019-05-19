"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة المالية بغزة، أنها ستصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، يوم غد لفئة 3000 شيكل فأقل.
أفادت وزارة المالية بغزة، أنها ستصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، يوم غد لفئة 3000 شيكل فأقل.
وكانت مالية غزة، أعلنت أنّه سيتم اليوم، صرف رواتب الموظفين لفئة (2500) شيكل فأقل.
وأضافت بحسب وكالة (الرأي) الحكومية: سيتم صرف الدفعة المالية للموظفين لفئة 2500 شيكل فأقل الأحد، عبر مكاتب البريد في قطاع غزة.
وأضافت بحسب وكالة (الرأي) الحكومية: سيتم صرف الدفعة المالية للموظفين لفئة 2500 شيكل فأقل الأحد، عبر مكاتب البريد في قطاع غزة.
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