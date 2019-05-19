"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

وكانت مالية غزة، أعلنت أنّه سيتم اليوم، صرف رواتب الموظفين لفئة (2500) شيكل فأقل.



وأضافت بحسب وكالة (الرأي) الحكومية: سيتم صرف الدفعة المالية للموظفين لفئة 2500 شيكل فأقل الأحد، عبر مكاتب البريد في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة المالية بغزة، أنها ستصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، يوم غد لفئة 3000 شيكل فأقل.