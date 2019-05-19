الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) والتي طالت إحدى السيدات، وألقت القبض على الفاعل في الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة، تتعلق بقيام مجهول بتهديدها، بأنه سيشهر بها وينال من سمعتها، وهذا ما قام به على موقع (فيسبوك) بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف تفاصيل الجريمة ومعرفة الفاعل".وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية الخاصة بالجريمة، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به، وإلقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بعملية التهديد والتشهير بحوزته.هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.