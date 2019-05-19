طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الاثنين.
وقالت: إن الحافلات المراد سفرها، الحافلة الأولى + الحافلة الثانية حتى الرقم (70) من كشف (5/16).
وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الاثنين.
وقالت: إن الحافلات المراد سفرها، الحافلة الأولى + الحافلة الثانية حتى الرقم (70) من كشف (5/16).
وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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