طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الاثنين.وقالت: إن الحافلات المراد سفرها، الحافلة الأولى + الحافلة الثانية حتى الرقم (70) من كشف (5/16).وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.