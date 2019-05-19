قيادي بحماس: كل إعلامي يُهاجم المقاومة وغزة عليه إجراء فحص (DNA)

رام الله - دنيا الوطن

هاجم القيادي في حركة حماس، رأفت مرة، الإعلاميين العرب، الذين قال إنهم تطاولوا على المقاومة الفلسطينية، وطالبهم بإجراء فحص الحمض النووي (DNA).







وقال مرة، عبر (تويتر): "على أي إعلامي يهاجم المقاومة في فلسطين، أو يتطاول على أهلنا في غزة، أن يفحص الـ DNA الخاص به".





وأضاف مرة، وفق التغريدة: "ربما اكتشف أن والدته أرضعته من بقرة بني إسرائيل".





يأتي ذلك، بعد احتفاء إسرائيل بالإعلامي نديم قطيش، بعد تصريحاته التي هاجم فيها المقاومة الفلسطينية.



وعرض الحساب تصريحات لقطيش، اعتبر فيها أن (الجهاد الإسلامي)، وحركة (حماس)، هما من اعتدى على إسرائيل، وليس العكس.



