دولي

بشأن "بريكست"..رئيسة الوزراء البريطانية تعتزم تقديم "عرض جريء" للبرلمان

بشأن "بريكست"..رئيسة الوزراء البريطانية تعتزم تقديم "عرض جريء" للبرلمان
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
تستعد رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، لتقديم "عرض جريء" للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".

وأوضحت أنها تعتزم عرض "مشروع قانون اتفاق الانسحاب" على البرلمان مطلع الشهر المقبل، بعد إرفاقه برزمة جديدة من الإجراءات، التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب،كما كتبت في صحيفة (ذي صنداي تايمز).

وقالت :"لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ورفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل، ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وقد وافقت رئيسة الوزراء، الخميس الماضي، على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق "بريكست" في البرلمان، المقرر إجراؤه بداية الشهر المقبل، حتى وإن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.

ويرجح أن تطلق بذلك منافسة على زعامة حزبها المحافظ الحاكم فور فشل مشروع القانون أو استكماله لجميع مراحل إقراره في البرلمان.

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