ترامب يستعد للعفو عن عسكريين أمريكيين متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم حرب

يستعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للعفو عن عدد من العسكريين الأمريكيين، المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان، كما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز).



ونقلت الصحيفة أمس السبت عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهما أن إدارة ترامب، طلبت من وزارة العدل الإعداد الفوري للملفات اللازمة للعفو عن هؤلاء العسكريين في "يوم الذكرى" (27 آيار/مايو) الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في الحروب والمعارك، وذلك على الرغم من أن عملية إعداد مثل هذه الوثائق تستغرق عادة بضعة أشهر.



وبين هؤلاء العسكريين الذين سيجري العفو عنهم ضابط العمليات الخاصة في وحدة "نافي سيلز"، إدوارد غالاغر، الذي من المقرر أن يمثل أمام القضاء في الأسابيع القليلة المقبلة بتهمة قتل مدنيين عزل، وذبح أسير بسكين في العراق.



وتضم هذه القائمة، حسب الصحيفة، أيضا العنصر السابق في شركة "بلاكووتر" العسكرية الخاصة، نيكولاس سلاتين، الذي أدانته محكمة أمريكية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بالتورط في قتل 14 مدنياً في بغداد في أيلول/ سبتمبر عام 2007، بالإضافة إلى الضابط ماثيو غولستين المتهم بقتل مدنيين في أفغانستان، وعسكريين متهمين بالتمثيل بجثث مسلحين قتلى من حركة "طالبان"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي عفا في وقت سابق من الشهر الجاري عن الضابط السابق في الجيش الأمريكي مايكل بيهينا المدان بقتل عراقي في عام 2008.

رام الله - دنيا الوطن