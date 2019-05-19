عربي

مبارك يكشف تفاصيل إرساله لقوات مصرية للكويت والإمارات

مبارك يكشف تفاصيل إرساله لقوات مصرية للكويت والإمارات
محمد حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الأنباء) الكويتية، مقتطفات جديدة من حوارها مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي أجرته الإعلامية فجر السعيد، وستنشره الصحيفة غداً.

وقال مبارك: "الكويت وشعبها لهم معزة خاصة عندي، وعلاقات الأخوة ممتدة مع كثيرين من أهلها، وأنا على تواصل مع الشيخ صباح، والكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن في العالم العربي والخليج".

وأضاف مبارك: "أبلغت بغزو الكويت فجر الثاني من آب/أغسطس، وكانت صدمة، وكان عندي وقتها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية، خوفاً من ضرب الرئيس العراقي صدام حسين لطائرته".

وتابع: "قلت للشيخ جابر: إن صدام أبلغني أنه لا ينوي الاعتداء عسكرياً؛ لكن لابد أن تتخذ الكويت احتياطاتها، وأنا على استعداد أن أرسل أي مساعدات دفاعية تطلبها".

وأشار إلى أنه بعد موافقة مجلس الشعب، أرسل قوات مصرية للسعودية، ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت، كما أرسل لواء صاعقة للشيخ زايد لحماية آبار البترول بناء على طلبه.

وقالت صحيفة "الأنباء الكويتية" إنها ستنشر الحوار كاملاً يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه يتضمن الكثير من أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت، وعواقب (صفقة القرن) ومعلومات عن حرب أكتوبر، واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

مطالبات عراقية بإعادة موظفي &#34;إكسون موبيل&#34; فوراً إلى حقل &#34;القرنة&#34;

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات

الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

الجبير: لا نُريد الحرب ولكن إذا اختارتها إيران سَنَرُدُّ بكل قوة

الجبير: لا نُريد الحرب ولكن إذا اختارتها إيران سَنَرُدُّ بكل قوة

بسبب التصعيد بالخليج.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة

بسبب التصعيد بالخليج.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة

البرادعي يتحدث عن (صفقة القرن) لأول مرة

البرادعي يتحدث عن (صفقة القرن) لأول مرة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

الخارجية: قرار البرلمان الألماني يهدف لحماية الاحتلال والاستيطان من المُساءلة الدولية

الخارجية: قرار البرلمان الألماني يهدف لحماية الاحتلال والاستيطان من المُساءلة الدولية

لجنة الانتخابات تُعلن الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية

لجنة الانتخابات تُعلن الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية

الأتيرة: فلسطين البيت الآمن لطائر السمامة والطيور المهاجرة لها

الأتيرة: فلسطين البيت الآمن لطائر السمامة والطيور المهاجرة لها

وزارة الزراعة تُوزع مصائد (البيوفيد) على مزارعي الزيتون في محافظة غزة

وزارة الزراعة تُوزع مصائد (البيوفيد) على مزارعي الزيتون في محافظة غزة

منوعات

&#34;اللي باعنا خسر دلعنا&#34;.. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

"اللي باعنا خسر دلعنا".. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

شيرين تكشف سر مشهد &#34;صرصار حبنا&#34; في مسرحية &#34;المتزوجون&#34;

شيرين تكشف سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون"

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

عربي

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

مطالبات عراقية بإعادة موظفي &#34;إكسون موبيل&#34; فوراً إلى حقل &#34;القرنة&#34;

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات