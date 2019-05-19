مبارك يكشف تفاصيل إرساله لقوات مصرية للكويت والإمارات

كشفت صحيفة (الأنباء) الكويتية، مقتطفات جديدة من حوارها مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي أجرته الإعلامية فجر السعيد، وستنشره الصحيفة غداً.





وأشار إلى أنه بعد موافقة مجلس الشعب، أرسل قوات مصرية للسعودية، ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت، كما أرسل لواء صاعقة للشيخ زايد لحماية آبار البترول بناء على طلبه.

رام الله - دنيا الوطنوقال مبارك: "الكويت وشعبها لهم معزة خاصة عندي، وعلاقات الأخوة ممتدة مع كثيرين من أهلها، وأنا على تواصل مع الشيخ صباح، والكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن في العالم العربي والخليج".وأضاف مبارك: "أبلغت بغزو الكويت فجر الثاني من آب/أغسطس، وكانت صدمة، وكان عندي وقتها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية، خوفاً من ضرب الرئيس العراقي صدام حسين لطائرته".وتابع: "قلت للشيخ جابر: إن صدام أبلغني أنه لا ينوي الاعتداء عسكرياً؛ لكن لابد أن تتخذ الكويت احتياطاتها، وأنا على استعداد أن أرسل أي مساعدات دفاعية تطلبها".وقالت صحيفة "الأنباء الكويتية" إنها ستنشر الحوار كاملاً يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه يتضمن الكثير من أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت، وعواقب (صفقة القرن) ومعلومات عن حرب أكتوبر، واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.