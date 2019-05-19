لجنة الانتخابات تُعلن الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية





وفيما يخص الدعاية الانتخابية التي تمتد 13 يوماً، فإنها ستبدأ صباح يوم 29 حزيران/ يونيو، وتنتهي مساء يوم 11 تموز/ يوليو، على أن يكون السبت الموافق 13 تموز/ يوليو، هو يوم الاقتراع، كما أقره مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية، والتي ستجرى يوم 13 تموز/ يوليو في أربع عشرة هيئة محلية بالضفة الغربية، وذلك وفقاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.وتبدأ أولى مراحل العملية الانتخابية بفتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض اعتبارا من صباح يوم الأحد 9 حزيران/ يونيو لمدة خمسة أيام في جميع المراكز الانتخابية في الهيئات المحلية الأربعة عشر، إضافة إلى إمكانية التسجيل الإلكتروني للناخبين عبر الموقع الإلكتروني للجنة.ومن المقرر حسب الجدول الزمني فتح باب الترشح لعشرة أيام اعتبارا من صباح يوم الاثنين 10 حزيران/ يونيو وحتى مساء يوم الأربعاء 19 حزيران/ يونيو، علماً بأن الكشف النهائي للمرشحين سيتم نشره صباح يوم الاثنين 8 تموز/ يوليو.