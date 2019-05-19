عربي

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"
حقل القرنة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، قرار شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، القاضي بإجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي البلاد، مطالباً بإعادتهم فوراً للحقل.

وشدّد وزير النفط ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، في بيان أصدره اليوم الأحد، على أن هذا القرار "غير مقبول وغير مبرر"، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق "أسوة ببقية مدن العراق".

وذكر الوزير في رسالة وجهها إلى الشركة الأمريكية، أن قرار الشركة الأمريكية، سحب عدد من موظفيها من الحقل الجنوبي بشكل مؤقت أو احترازي، رغم أعدادهم القليلة "ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما.. وإنما هو لأسباب سياسية كما نعتقد، نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار الغضبان إلى أن الشركات الدولية الأخرى تعمل "بحرية وأمان واستقرار" على تطوير الحقول النفطية في أراضي العراق، دون وقوع أي مشاكل أو مبررات تستدعي مثل هذه الإجراءات، محذراً من أن إجلاء موظفي "إكسون موبيل" إلى دبي قد يؤدي إلى "بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتاً".

وأعلن الوزير، أنه بعث برسالة إلى المسؤولين في الشركة الأمريكية طلب فيها منهم تقديم توضيحات حول الإجراء والعودة إلى العمل بموجب عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة.

وأكد الغضبان، أن الحكومة العراقية ووزارة النفط، تعملان على توفير أعلى درجات الاستقرار الأمني والفني والاجتماعي، وتهيئة الظروف والأجواء الأمنية المناسبة لجميع الشركات العاملة في أراضيها.

ولفت الوزير إلى أنه يعتزم عقد اجتماع بمسؤولين من "إكسون موبيل" هذا الأسبوع، بناءً على طلب منهم، لبحث قرارهم، فضلاً عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً بين الجانبين.

وجاء قرار الشركة الأمريكية، بشأن سحب الموظفين الأجانب من الحقل في جنوب العراق، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتخذت واشنطن سلسلة إجراءات عسكرية، تحت حجة زيادة خطر طهران، وحلفائها على القوات الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة، قد قررت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، سحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل.

أخبار ذات صلة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

مبارك يكشف تفاصيل إرساله لقوات مصرية للكويت والإمارات

مبارك يكشف تفاصيل إرساله لقوات مصرية للكويت والإمارات

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات

الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

الجبير: لا نُريد الحرب ولكن إذا اختارتها إيران سَنَرُدُّ بكل قوة

الجبير: لا نُريد الحرب ولكن إذا اختارتها إيران سَنَرُدُّ بكل قوة

بسبب التصعيد بالخليج.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة

بسبب التصعيد بالخليج.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة

البرادعي يتحدث عن (صفقة القرن) لأول مرة

البرادعي يتحدث عن (صفقة القرن) لأول مرة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع والتطرف ما استمر الاحتلال الإسرائيلي

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين لفئة 3000 شيكل فأقل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع (فيسبوك) في الخليل

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

طالع بالأسماء: كشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

الخارجية: قرار البرلمان الألماني يهدف لحماية الاحتلال والاستيطان من المُساءلة الدولية

الخارجية: قرار البرلمان الألماني يهدف لحماية الاحتلال والاستيطان من المُساءلة الدولية

لجنة الانتخابات تُعلن الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية

لجنة الانتخابات تُعلن الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية

الأتيرة: فلسطين البيت الآمن لطائر السمامة والطيور المهاجرة لها

الأتيرة: فلسطين البيت الآمن لطائر السمامة والطيور المهاجرة لها

وزارة الزراعة تُوزع مصائد (البيوفيد) على مزارعي الزيتون في محافظة غزة

وزارة الزراعة تُوزع مصائد (البيوفيد) على مزارعي الزيتون في محافظة غزة

منوعات

&#34;اللي باعنا خسر دلعنا&#34;.. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

"اللي باعنا خسر دلعنا".. وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين أثناء السحور

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

إليسا تفاجئ جمهورها بخبر حزين

شيرين تكشف سر مشهد &#34;صرصار حبنا&#34; في مسرحية &#34;المتزوجون&#34;

شيرين تكشف سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون"

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

عربي

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

بنظام الدوام المرن.. الموظف السعودي يتحكم بساعة بدء عمله ونهايته

مطالبات عراقية بإعادة موظفي &#34;إكسون موبيل&#34; فوراً إلى حقل &#34;القرنة&#34;

مطالبات عراقية بإعادة موظفي "إكسون موبيل" فوراً إلى حقل "القرنة"

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات

بعد تعطل خط الأنابيب الرئيسي بينهما.. قطر تشحن الغاز المُسال إلى الإمارات