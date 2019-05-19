هل ستصرف الحكومة راتباً كاملاً للموظفين عن الشهر الجاري؟

نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بصرف راتب كامل للموظفين الحكوميين عن الشهر الجاري.





وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الأنباء التي يجري تداولها حول صرف راتب بنسبة 100% للموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة، غير صحيحة.







وأوضح ملحم، أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد نسبة الصرف لرواتب الموظفين عن الشهر الجاري، مطالباً الجميع بتوخي الدقة في نقل الأنباء.





وفي سياق آخر، نفى ملحم ما جرى تداوله حول تعيين وزير للأوقاف والشؤون الدينية، منوهاً إلى أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.





وأضاف ملحم: "الوزارة ما تزال تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ولم يجرِ تعيين أي وزير لهذه الحقيبة حتى اللحظة".





يذكر أن الحكومة الفلسطينية صرفت الشهر الماضي رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 60%، حيث تعاني الحكومة أزمة مالية بسبب أموال المقاصة.

خاص دنيا الوطن