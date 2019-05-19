شؤون فلسطينية

الأتيرة: فلسطين البيت الآمن لطائر السمامة والطيور المهاجرة لها

الأتيرة: فلسطين البيت الآمن لطائر السمامة والطيور المهاجرة لها
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، على مشروع حماية طائر السمامة في بيت لحم، وذلك خلال زيارتها لمدرسة تراسنطا، التي احتضنت المشروع بهدف حمايته وتوفير موئل له في المدرسة، بعد أن كان في كنيسة المهد.

وأشارت الأتيرة خلال مناقشتها للمشروع في ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة في مدرسة تراسنطا في بيت لحم، مع المدير الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل جوليا اوبرماير وموقع محميات فلسطين، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بان هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع في العالم لحماية الطائر عن طريق الأعشاش،  فوضعنا في مدرسة تراسنطا 43 صندوقاً خشبياً للطائر القادم إلينا للتكاثر، ولتكون فلسطين حضناً دافئاً له في مدينة السلام والمحبة بيت لحم.

وأكدت بأن المشروع يحمل رسالة وطنية للعالم بأننا كدولة فلسطين وكشعب فلسطيني محبين للحرية والسلام، ونسعى مع دول العالم لحماية البيئة والطبيعة والطيور التي تزورنا، فنوفر لها الأمن والأمان من خلال عملنا والجهود التي نبذلها للحفاظ على التوزان البيئي.

وأضافت بأن حماية طائر السمامة "سمامة بيت لحم" يعمل على خلق مقصد سياحي بيئي، يجذب السياحة الداخلية الوافدة والسياحة الخارجية، بالإضافة إلى عملنا إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع المحلي بأهمية حماية الطيور، التي تأتي ضيفاً على فلسطين.

ومن جهتها، أشارت منسقة المشاريع في مؤسسة هانس زايدل الألمانية أكرام قطينة، إلى أن المشروع ضمن استراتيجية المؤسسة في دعمها لحماية الطبيعة وتنمية السياحة البيئية في المناطق، وانبثقت فكرته بعد ملاحظات بالعين المجردة من قبل خبير الطيور سائد الشوملي حول طائر السمامة، الذي واجه إغلاقاً للحفر في جدران كنيسة المهد الخارجية، بعد ترميمها، والتي كانت مستخدمة من قبل الطائر كمواقع تعشيش قبل إغلاقها.

وأضافت بأن موقع محميات فلسطين وبرعاية من سلطة جودة البيئة، وبتعليمات مباشرة من رئيستها م. عدالة الأتيرة، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، عملنا على مساعدة الطائر مع بلدية بيت لحم، وكشافة تراسنطا من خلال وضع صناديق خشبية على جدران مدرسة تراسنطا القريبة من الكنيسة ووضع مكبرات صوت تعمل إلكترونياً لإطلاق صوت طائر السمامة بهدف جذب الطائر إلى الصناديق الخشبية.

ويذكر، أن الورشة تضمنت شرحاً حول طائر السمامة المهاجر، وفيديو يوضح كيفية عمل المشروع لحماية الطائر، بالإضافة إلى مداخلات من طلبة النادي البيئي في المدرسة، حول استفادتهم العملية من المشروع.

ويعد مشروع حماية طائر السمامة من أوائل المشاريع المحلية التي تعمل عليها سلطة جودة البيئة ومؤسسة هانس زايدل وموقع محميات فلسطين، وهي من المشاريع التي تحمي الطيور المهاجرة في فلسطين، وتعمل على تعزيز الوعي المحلي بأهمية الطيور المهاجرة، وخاصة طائر السمامة الذي يزور فلسطين صيفاً، ويُعد ظهوره مؤشراً على بدء الهجرة الربيعية للطيور فيها.

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