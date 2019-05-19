وزارة الزراعة تُوزع مصائد (البيوفيد) على مزارعي الزيتون في محافظة غزة



بدوره، أشار المهندس وائل ثابت مدير عام وقاية البنات والحجر الزراعي في وزراة الزراعة، أنه من ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة نشر وتعميم وتطبيق نظم المكافحة المتكاملة والتي من ضمنها استخدام المصائد في مكافحة الآفات الحشرية، والتي بدورها تساهم في حماية البيئة والتقليل من تكاليف المكافحة، وذلك من خلال توزيع هذه المصائد على عدد كبير من المزارعين.



ودعا ثابت إلى استخدام مثل هذه المصائد واتباع نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تحقق الربحية الأفضل والمنتجات ذات الجودة العالية.

رام الله - دنيا الوطنوزعت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مصائد "البيوفيد" على مزارعي الزيتون في منطقة وادي غزة.وجاء ذلك، ضمن مشروع المكافحة المتكاملة لآفة ذبابة ثمار الزيتون، والتي تعتبر من أهم الآفات الاقتصادية التي تصيب ثمار الزيتون.ويهدف هذا البرنامج للتقليل من استخدام المبيدات الحشرية في بساتين الزيتون، ونشر فكرة المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية التي تساعد في التقليل من خطر المبيدات الزراعية والحفاظ على بيئية زراعية آمنة.