مشعل: الشعب الفلسطيني وقياداته موحدون في رفض (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي السابق، لحركة حماس، خالد مشعل: إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تحاولان اجتذاب بعض دول المنطقة لتقبل برؤيتهم في (صفقة القرن)، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، حسب رأيه.وأكد أثناء حضوره اجتماعاً لـ "مجموعة أصدقاء فلسطين" من نواب البرلمان التركي، في مقر بلدية منطقة "أيوب سلطان" أمس السبت، على أن الشعب الفلسطيني وقياداته موحدون في رفض (صفقة القرن)، وبالتالي لن تنجح حتى ولو وافق عليها زعماء آخرون في المنطقة.وأضاف مشعل: "لذلك يشعرون بالانزعاج من تركيا والدول الأخرى، التي ترفض المشاريع التي تسعى لتصفية القضية".واعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة "جزء من التحضير لتبرير الصفقة، فالكيان ينزعج من وقوف دولة كبيرة مثل تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولذلك لا يكف القادة الإسرائيليون عن انتقاد تركيا وقيادتها".وأوضح، أن استهدف الاحتلال لمقر وكالة (الأناضول) في غزة يأتي في هذا السياق، ولوقوفها إلى جانب الفلسطينيين.ودعا مشعل، وكالة الأناضول إلى استمرار العمل من أجل نقل الحقيقة، سواء تلك المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية، أو بالمشاريع السياسية المشبوهة.