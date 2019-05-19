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الدفاع المدني يتعامل مع 383 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 383 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 383 حادثاً، منها 306 حادث حريق و77 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عن مجموع الحوادث إصابة 29 شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، خلال التقرير الأسبوعي الذي صدر اليوم الأحد 19/5/2019، أن حوادث الحريق، كانت في منازل ومركبات ومؤسسات ومحل تجاري ومخزن ومزرعة دواجن وأعشاب وأشجار مثمرة وحرجية ومحاصيل زراعية ومحولات وأعمدة كهرباء وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد، والإهمال، وتماس كهربائي، وعبث الأطفال، وتسرب الغاز واعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين وأسباب مجهولة.

وأضاف التقرير، أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين ومصابين، وحالات انهيار، وإنقاذ حيوانات، وسحب مركبات وحالات فتح طرق، ومعالجة تسرب للغاز المنزلي والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة زيوت وغيرها، وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة انزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وحالات نتيجة عوامل طبيعية، وأسباب مختلفة.

على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة، أصدار 268 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 934 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف، والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 176 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

وأشار التقرير إلى إتمام عقد دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والإسعاف، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب، والإستعداد لها، استفاد منها 15 متدرباً .

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