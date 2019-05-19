نتنياهو: بعض الأحزاب تتشبث بمواقفها في ملف تشكيل الحكومة الجديدة





وقد طلب نتنياهو زيادة عدد الوزراء؛ لتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة، ووفقًا لمذكرة القانون، سعى نتنياهو إلى زيادة عدد الوزراء لضمان "الاستقرار الحكومي" خلال تشكيل الائتلاف، قبل عشرة أيام من الموعد النهائي.





ووفق الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تصوت (كنيست) هذا الأسبوع على القانون.

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن أسفه من مواصلة بعض الأحزاب التشبث بمواقفها، في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة.وقال في بداية جلسة حكومته الأسبوعية، وفق صحيفة (معاريف): "آمل بأن نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل حكومة قوية ومستقرة، بما يصب في مصلحة دولة إسرائيل، ولتواصل هي الأخرى قيادة الدولة إلى قمم جديدة"، وفق تعبيره.ويواجه نتنياهو صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث طلب قبل أيام تمديد فترة تشكيلها من قبل الرئيس الإسرائيلي، وذلك بسبب رفض بعض الأحزاب المشاركة إلا وفق شروطها.من جهة أخرى، ذكرت صحفية (هآرتس) الإسرائيلية: أن وزراء الحكومة، وافقوا على اقتراح نتنياهو لمشروع قانون حكومي يلغي الحد الأقصى لعدد الوزراء، الذي يبلغ 19، وعدد نواب الوزراء.