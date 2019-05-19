"الأمم المتحدة الإنمائي" يُعلن صرف دفعات مالية للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد: إنه يستمر بصرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات غير اللاجئة في قطاع غزة، بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: غطت المنحة السعودية في مرحلتها الحالية، تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل، وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 133 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ إجمالي قدره 746 ألف دولار.وتابع البرنامج: بذلك يكون الصرف مستمراً للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الرابعة من المنحة السعودية في قطاع غزة، وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 275 أسرة فلسطينية، تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.يذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقّع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة عشرة ملايين دولار؛ لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.وبتوقيع الملحق الثالث من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى مبلغ 71.5 مليون دولار استفاد منه 13.195 عائلة في قطاع غزة.