العليا الإسرائيلية ترفض استئناف النيابة ضد الإفراج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا، اليوم الأحد، الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة الإسرائيلية، ضد الإفراج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ووفقاً لرفض المحكمة، سيتم الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي وتحويله للحبس المنزلي، تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد، يوم الثلاثاء الماضي، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.يذكر، أن قرار الإفراج عن القاتل، يأتي بالرغم من تقديم لائحة اتهام ضده، نسبت له تهمة "القتل غير العمد"، علماً أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي.