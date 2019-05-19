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شؤون فلسطينية

شعث يدعو للضغط على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام القانون الدولي

شعث يدعو للضغط على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، دولة تشيلي الصديقة التي اعترفت بفلسطين في العام 2010، بضرورة اتخاذ موقف عملي واضح بشان الاستيطان الإسرائيلي، والوضع القائم في مدينة القدس، ومحاولات دولة الاحتلال القضاء على فرص حل الدولتين، معتبراً أن هذا الموقف، يمثل تجسيداً منطقياً لقرار تشيلي الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً تشيلياً، يمثل جميع الأحزاب من اليمين واليسار والوسط في البرلمان التشيلي، ورجال أعمال وسياسيين، وصحفيين، وممثلين عن الجالية الفلسطينية.

وتحدث شعث، خلال اللقاء عن آخر التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بها في ظل المواقف الأميركية المخالفة للقانون الدولي من خلال محاولات إدارة ترامب فرض ما يسمى (صفقة العصر) المنحازة بشكل واضح للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد شعث رفض الفلسطينيين لـ (صفقة القرن) والتي تهدف لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيراً للخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب، بنقل السفارة الاميركية إلى القدس، ووقف الدعم عن وكالة الغوث ومحاولات إسقاط حق اللاجئين في العودة.

وندد بالممارسات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى عملية هدم البيوت والقتل الميداني، والتضييق على حقوق السكان وحرياتهم في العمل والسفر والتنقل والحركة، وحتى حرية العبادة، إلى جانب استفزازات المستوطنين الإسرائيليين تحت غطاء ودعم من قوات الاحتلال.

وقال شعث: إن القيادة الفلسطينية، تريد تسوية تستند إلى حل الدولتين، ومفاوضات تسهم فيها الدول الأساسية في العالم إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك في إطار الأمم المتحدة والمرجعية الدولية، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وحق الفلسطينيين في إسرائيل بالمواطنة الكاملة، داعيا العالم ومنظماته ومؤسساته لضرورة التحرك لحماية حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على إنهائه بشكل كامل من خلال إجراءاتها وسياساتها على الأرض.

وأكد شعث، أن جميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تمارسها حكومة الاحتلال منافية للقانون الدولي والمواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة، منوهاً إلى أن الوضع القائم حالياً يستدعي من المجتمع الدولي ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإلزامها باحترام الإرادة الدولية، ووقف إجراءاتها غير القانونية ومعاقبتها على جرائمها.

وأشاد شعث، بالدعم الكبير الذي تقدمه تشيلي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على جميع المستويات، مشيراً إلى دور الجالية الفلسطينية، والتي تعتبر من أقدم وأكبر جالياتنا في العالم في توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي، مشدداً على أهمية استمرار وقوف تشيلي ودول أميركا اللاتينية الصديقة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.

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