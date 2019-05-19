الخواجا: جهود حركة المقاطعة (BDS) أثمرت نجاحات كبيرة باحتفالات (اليوروفيجن)



وأوضح الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، بأن عدداً كبيراً من الفرق لم ترسل وفودها للمشاركة بهذه الاحتفالية، وأوقفت مشاركتها في المسابقات وأي عمليات أخرى من نوع الإسناد والتدريب والرقابة، إضافة إلى مقاطعة بعض الإعلاميين والصحفيين لتغطية الاحتفال إعلامياً.



وأضاف الخواجا، بأن لجان حركة المقاطعة، ما زالت تحقق نجاحات على مستوى العالم، لأن أبسط مطالبها هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واعتبار شعبنا كباقي شعوب العالم له الحق في الحرية والاستقلال، وعلى إسرائيل أن تعاقب على كل ما تمارسه من اعتداءات وإجرام مستمر بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.

رام الله - دنيا الوطناعتبر منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، أن جهود حركة المقاطعة (BDS) فيما يخص احتفالات (اليوروفيجن) في أراضي داخل الخط الأخضر، بدأت تثمر من خلال نجاحات كبيرة في هذا المجال.