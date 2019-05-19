نزال: هناك هامش قضائي يتيح لنا إزاحة قرار البرلمان الألماني بشأن (BDS)



وأوضح نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هناك هامشاً قضائياً ودستورياً متاحاً لقوى المجتمع المدني في ألمانيا تستطيع من خلاله، رفع طلب إلى المحكمة الدستورية بإزاحة هذا القرار، معتبراً أنه غير ملزم، وسيضر حتماً بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تتلقى الدعم المالي

المباشر من ألمانيا، وتؤيد وتشارك في نشاطات حركة المقاطعة الدولية.



وبين نزال: أن القرار مخالف لعدة منطلقات دولية، وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي دعا جميع دول العالم إلى التفريق في تعاملها مع إسرائيل بين ما يُسمى الأراضي الإسرائيلية المحتلة منذ العام ثمانية وأربعين، والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام سبعة وستين، وكذلك مقررات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بعدم انطباق أي اتفاقات بين أوروبا وإسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مما يحرمها من فرصة الاستفادة من تعاملاتها في الأراضي الفلسطينية.



وأشار نزال إلى معارضة ما يزيد عن ستين بروفيسور أكاديمي إسرائيلي للقرار، وقيامهم بتوقيع عريضة، تُطالب الحكومة الألمانية، بعدم تبنيه، نظراً لمخالفته لقرارات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، أن الدبلوماسية الفلسطينية، تتابع قرار (البوندستاغ) الألماني بخصوص اعتبار نشاطات الـ (BDS) معادية للسامية بشكل حثيث، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع مختلف الأحزاب التي صوتت لصالح القرار.