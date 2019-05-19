الزق يستنكر استيلاء حماس على (25) ألف ذبيحة.. ويحذر: ستُؤدي لزعزعة الثقة



وأوضح الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه كان من المفترض، أن تقوم جمعية الهلال الأحمر بتوزيعها على المحتاجين إلا أن حماس، استولت على القوافل المحملة بالذبائح واللحوم، بحجة سيطرتها على القطاع، مشيراً إلى أن عمليات التوزيع لن تتم بشكل عادل بالمطلق.



رام الله - دنيا الوطناستنكر أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، استيلاء حماس على خمسة وعشرين ألف ذبيحة، كمساعدات من السعودية إلى الأسر المحتاجة في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة من الجهات المتبرعة، بعدم وصول مساعداتها إلى عناوينها والعائلات المحتاجة.