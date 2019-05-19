عريقات ينفي عرضه لأي "صفقات" جديدة على أحد.. وهذا موقف الاتحاد الأوروبي



وشدد عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، على أنه لم يعرض على أحد أي صفقة لمناقشتها، كما يشاع، مبيناً أن الولايات المتحدة، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي رفضتها القيادة بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وانتهاء بالاعتراف بفرض السيادة الإسرائيلية على

الجولان، وكل ذلك يأتي في إطار فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.



وقال عريقات: إن المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرسل وخلال لقائه بها أمس، أكدت على الموقف الأوروبي المشترك لدول الاتحاد الأوروبي من مبدأ حل الدولتين، بأنه ثابت ولم ولن يتغير، وكذلك مواقف دول كثيرة كروسيا والصين واليابان ومنظمة التعاون الإسلامي والدول العربية، وكلها مواقف انتصرت للقانون والشرعية الدولية.



وأشار عريقات إلى حركة قوية لإسرائيل تستخدم فيها كل الوسائل المتاحة، وغير المتاحة في محاولة لإظهار أن كل من يقول إنه ضد الاحتلال، وأن كل من يقول إنه مع مقاطعة المستوطنات، كما حدث في البرلمان الألماني هو ضد اللاسامية.



وشدد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير على أن الصراع مع إسرائيل ليس صراعاً دينياً، وإنما صراع سياسي بامتياز، ودائماً ما تسعى إسرائيل لتحويله إلى ديني، محذراً من انعكاسات تحوله إلى ديني، والتي ستقود المنطقة إلى العنف والتطرف وإراقة الدماء.

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دكتور صائب عريقات، أن أي محاولة للخروج عن القانون الدولي والشرعية الدولية، والمرجعيات المحددة لعملية السلام، والاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الوصول لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، لن يكتب لها النجاح.