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شؤون فلسطينية

اتفاق فلسطيني مغربي على إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية

اتفاق فلسطيني مغربي على إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، وسفير المملكة
المغربية، محمد الحمزاوي، اليوم الأحد، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقية مشتركة، تسهم في رفع حجم التبادل التجاري، وتكرس الشراكة الاقتصادية بينهما في مختلف المجالات.

وأشار الجانبان، خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة أهمية تبادل البعثات التجارية والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مما يشجع على إقامة شركات استثمارية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقة
التاريخية بين البلدين، والدعم المغربي الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. 

وذكر الجانبان في نهاية اللقاء بأهمية ترجمة أهداف وبنود اتفاقية مجموعة دول أغادير (مصر، تونس، المغرب، الأردن)، وأن من شأنه تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التكامل
الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات.

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