عاجل

  • اتفاق فلسطيني مغربي على إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية

  • حالة من التوتر تسود "عسقلان" عقب قرار نقل ممثل الأسرى أبو حميد تعسفيا

  • نزال: هناك هامش قضائي يتيح لنا إزاحة قرار البرلمان الألماني بشأن (BDS)

  • "العليا الإسرائيلية" ترفض استئناف النيابة ضد الإفراج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار النواب الاتحادي الألماني ضد حركة المقاطعة انحياز واضح للاحتلال

مجدلاني: قرار النواب الاتحادي الألماني ضد حركة المقاطعة انحياز واضح للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، قرار مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS)، ويصفها بأنها معادية للسامية، انحياز واضح للاحتلال، واستجابة لمطالبه وضغوطه.

واستغرب القرار الألماني وربطه بمعاداة السامية، رغم الفرق الكبير بين القضيتين، قائلاً: حركة المقاطعة تطالب وتدعو لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، ومرتفعات الجولان، والقدس الشرقية والمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة، وهذا ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالقضية الفلسطينية، وأن أساس كل ذلك هو الاحتلال، الذي يقتل ويشرد ويرتكب الجرائم ضد شعب أعزل تحت الاحتلال.

وتابع مجدلاني، إن الادعاء بالديمقراطية والتغني بالحرية، تسقط عند أول امتحان لهذه الادعاءات أمام هكذا قرار يتخذ من برلمان من المفترض أنه يدافع عن الحقوق المدنية والديمقراطية، وخصوصاً لشعب تحت الاحتلال، مذكراً البرلمان الألماني بقتل الاحتلال للأطفال.

وأشار إلى دعم حركة المقاطعة، وأن ذلك القرار لن يثني الحركة عن مواصلة نضالها، وأن ما تقوم به هو دعوة عامة لكافة الدول في العالم لمقاطعة الاحتلال، وسحب الاستثمارات منه، وأن ذلك حق طبيعي ومشروع لشعب تحت الاحتلال، باستخدام كافة الأساليب للدفاع عن قضيته، وأن المقاطعة التي أسقطت نظام (الأبرتهايد) بجنوب أفريقيا، كانت بقرار دولي، والاحتلال لا يختلف عن نظام جنوب أفريقيا البائد.

كما طالب البرلمان الدولي، وخاصة البرلمان الأوروبي، بالضغط على البرلمان الألماني؛ لوقف إقرار القانون بشأن حركة المقاطعة الدولية، التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة،  والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.

أخبار ذات صلة

الخواجا: جهود حركة المقاطعة (BDS) أثمرت نجاحات كبيرة باحتفالات (اليوروفيجن)

الخواجا: جهود حركة المقاطعة (BDS) أثمرت نجاحات كبيرة باحتفالات (اليوروفيجن)

نزال: هناك هامش قضائي يتيح لنا إزاحة قرار البرلمان الألماني بشأن (BDS)

نزال: هناك هامش قضائي يتيح لنا إزاحة قرار البرلمان الألماني بشأن (BDS)

الزق يستنكر استيلاء حماس على (25) ألف ذبيحة.. ويحذر: ستُؤدي لزعزعة الثقة

الزق يستنكر استيلاء حماس على (25) ألف ذبيحة.. ويحذر: ستُؤدي لزعزعة الثقة

عريقات ينفي عرضه لأي &#34;صفقات&#34; جديدة على أحد.. وهذا موقف الاتحاد الأوروبي

عريقات ينفي عرضه لأي "صفقات" جديدة على أحد.. وهذا موقف الاتحاد الأوروبي

أبرزها المناطق الصناعية.. (العسيلي) يكشف تفاصيل حكومة الظل الفلسطينية

أبرزها المناطق الصناعية.. (العسيلي) يكشف تفاصيل حكومة الظل الفلسطينية

خبير إسرائيلي: مصر جمدت جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية

خبير إسرائيلي: مصر جمدت جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

الأوقاف تُندد باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

الأوقاف تُندد باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الخواجا: جهود حركة المقاطعة (BDS) أثمرت نجاحات كبيرة باحتفالات (اليوروفيجن)

الخواجا: جهود حركة المقاطعة (BDS) أثمرت نجاحات كبيرة باحتفالات (اليوروفيجن)

مجدلاني: قرار النواب الاتحادي الألماني ضد حركة المقاطعة انحياز واضح للاحتلال

مجدلاني: قرار النواب الاتحادي الألماني ضد حركة المقاطعة انحياز واضح للاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

الأوقاف تُندد باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

الأوقاف تُندد باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

أسرى حماس في سجون الاحتلال يُهددون بالتصعيد

أسرى حماس في سجون الاحتلال يُهددون بالتصعيد

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحامات الأقصى

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحامات الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين

هيئة الأسرى: الأسير الرجوب يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام بعد تحقيق مطلبه

هيئة الأسرى: الأسير الرجوب يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام بعد تحقيق مطلبه

منوعات

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

سهير رمزي تفاجئ جمهورها.. لون شعر مختلف وعملية تجميل

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

سيرين عبدالنور تكشف رد فعل زوجها على مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

أميتاب باتشان يُغضب آشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود حماها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

تعرف على الحسناء التي تقف مع محمد صلاح.. وماذا قال لها؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيف ردت إلهام شاهين على اتهامها بإفشال زواج اختها من عمرو دياب؟

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب اسم طفلها الرابع

نوال الزغبي: سأعتزل الغناء في هذا السن

نوال الزغبي: سأعتزل الغناء في هذا السن

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح &#34;كأن شيئاً لم يكن&#34;

فنانة مُصابة بمرض غريب.. هذا ماتفعله ليلاً وبالصباح "كأن شيئاً لم يكن"

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

عربي

الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

بسبب التصعيد بالخليج.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة

بسبب التصعيد بالخليج.. الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة

البرادعي يتحدث عن (صفقة القرن) لأول مرة

البرادعي يتحدث عن (صفقة القرن) لأول مرة

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لقتال الجيش السوري

الجولاني يستنجد بالجيش الحر لقتال الجيش السوري