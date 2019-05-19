مجدلاني: قرار النواب الاتحادي الألماني ضد حركة المقاطعة انحياز واضح للاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، قرار مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (BDS)، ويصفها بأنها معادية للسامية، انحياز واضح للاحتلال، واستجابة لمطالبه وضغوطه.واستغرب القرار الألماني وربطه بمعاداة السامية، رغم الفرق الكبير بين القضيتين، قائلاً: حركة المقاطعة تطالب وتدعو لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، ومرتفعات الجولان، والقدس الشرقية والمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة، وهذا ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالقضية الفلسطينية، وأن أساس كل ذلك هو الاحتلال، الذي يقتل ويشرد ويرتكب الجرائم ضد شعب أعزل تحت الاحتلال.وتابع مجدلاني، إن الادعاء بالديمقراطية والتغني بالحرية، تسقط عند أول امتحان لهذه الادعاءات أمام هكذا قرار يتخذ من برلمان من المفترض أنه يدافع عن الحقوق المدنية والديمقراطية، وخصوصاً لشعب تحت الاحتلال، مذكراً البرلمان الألماني بقتل الاحتلال للأطفال.وأشار إلى دعم حركة المقاطعة، وأن ذلك القرار لن يثني الحركة عن مواصلة نضالها، وأن ما تقوم به هو دعوة عامة لكافة الدول في العالم لمقاطعة الاحتلال، وسحب الاستثمارات منه، وأن ذلك حق طبيعي ومشروع لشعب تحت الاحتلال، باستخدام كافة الأساليب للدفاع عن قضيته، وأن المقاطعة التي أسقطت نظام (الأبرتهايد) بجنوب أفريقيا، كانت بقرار دولي، والاحتلال لا يختلف عن نظام جنوب أفريقيا البائد.كما طالب البرلمان الدولي، وخاصة البرلمان الأوروبي، بالضغط على البرلمان الألماني؛ لوقف إقرار القانون بشأن حركة المقاطعة الدولية، التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.