قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مدينة البيرة بمحافظة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المدينة وسط انتشار لجنود الاحتلال في منطقة عرابي بشارع البيرة- القدس، وتمركزت قرب إحدى البنايات في المدينة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مدينة البيرة بمحافظة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المدينة وسط انتشار لجنود الاحتلال في منطقة عرابي بشارع البيرة- القدس، وتمركزت قرب إحدى البنايات في المدينة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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