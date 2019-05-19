قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مدينة البيرة بمحافظة رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المدينة وسط انتشار لجنود الاحتلال في منطقة عرابي بشارع البيرة- القدس، وتمركزت قرب إحدى البنايات في المدينة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.