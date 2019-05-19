الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم



وأوضحت القوى في بيان لها، أن "استئناف جلسات التفاوض مع العسكري، يأتي في إطار عملية تسليم مقاليد الحكم بالبلاد لسلطة مدنية انتقالية"، مشيرة إلى أن "جلسة التفاوض اليوم الأحد ستكون عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي"، بحسب (عربي21).



وقالت القوى: إنها "ستناقش في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري اليوم، القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته"، مؤكدة على تمسكها بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود، ورئاسة مدنية.



وكان المجلس العسكري، أعلن السبت، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بعد تعليقه الخميس الماضي لمدة 72 ساعة، لتهيئة المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات.



وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أعلنت الأربعاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين قوى سودانية والمجلس العسكري الانتقالي، وسط مفاوضات لتسليم الأخير السلطة.



ووفق (سونا)، فقد كشف مدني عباس عضو وفد قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري على ثلاثة مستويات لهياكل الحكم ومجلس سيادة، يتم تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، ومجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى الحرية والتغيير مع مجلس تشريعي يتم اختيار 67% من أعضائه من قوى إعلان الحرية، ونسبة 33% للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوى (إعلان الحرية والتغيير) المعارضة بالسودان الأحد، القضايا التي ستناقشها في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقررة مساء اليوم.