الأوقاف تُندد باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

رام الله - دنيا الوطننددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، باقتحام ما يسمى وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، في تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي، وفي شهر رمضان الفضيل في الوقت الذي تلاحق هذه الحكومة المرابطين والمعتكفين، وتطردهم بشكل يومي من ساحات الأقصى.كما استنكرت الوزارة، إقدام شرطة الاحتلال على اقتلاع أشجار الزيتون التي زرعت في محيط باب الرحمة في خطوة لا يمكن أن يفهم منها إلا كل عداء لفلسطين بإنسانها وشجرها، بل وحتى حجارتها.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضح حد لهذه الإجراءات التي تمس بقدسية المسجد الأقصى، مناشدة جموع أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة شد الرحال للأقصى والاعتكاف به والمرابطة في مساجده وساحاته.