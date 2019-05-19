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الجبير: لا نُريد الحرب ولكن إذا اختارتها إيران سَنَرُدُّ بكل قوة

الجبير: لا نُريد الحرب ولكن إذا اختارتها إيران سَنَرُدُّ بكل قوة
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير: إن النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتهم الجبير إيران بشن حرب بالوكالة ضد بلاده "عبر مليشياتها في المنطقة".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن السعودية "تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة"، وفق ما نقلته (عربي 21).

وأكد الجبير، أن الرياض "تمد يدها دائماً للسلام، وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني، أن تعيش بأمن واستقرار، وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية".

وتابع الجبير، أن المملكة "تتمنى أن يتم التحلي بالحكمة، وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقه المخاطر، وألا يدفع النظام الإيراني المنطقة إلى مالا تحمد عقباه".

كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني، بإيقافه عند حده، ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع".

وأشار الجبير إلى أن السعودية" لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب؛ فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم، وستدافع عن نفسها ومصالحها".

وهاجم الجبير دولة قطر وقال: إن السعودية "لن تسمح لقطر بأن تدعم الإرهاب، وتجعل منصاتها الإعلامية، منبراً للتطرف والإرهاب"، وفق تعبيره.

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