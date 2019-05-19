الحرس الثوري الإيراني يُجدد: لا نسعى للحرب ولكن لا نخافها

رام الله - دنيا الوطنجددت إيران الأحد، تأكيدها أنها لا تريد الحرب في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قوله: "إن الجمهورية الإسلامية لا تسعى للحرب؛ لكنها لا تخاف منها، والعدو ليست لديه إرادة الحرب ويخافها".وأضاف خلال مراسم تعيين قادة في الحرس الثوري، أن "الفرق بيننا وبينهم (الولايات المتحدة وحلفائها) هو أنهم يخافون الحرب ولا يقوون عليها"، متابعاً بأن "الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو".وألمح القائد الإيراني إلى دور للمليشيات الإيرانية في العراق وسوريا، وقال: "إن خشية أميركا من فصائل المقاومة في العالم، يعود إلى هيمنتها على الأرض أعواماً طويلة، وهذا القلق الذي يشعرون به حوّل المنطقة لساحة قتال خطيرة كامنة لهم".وأشار إلى أن "الأميركيين الآن في حالة انفعال، ويوجّهون التهديدات بصورة انفعالية"، وفق تعبيره.وختم بالقول: "نواجه اليوم عدواً قوياً ظاهرياً، لكنه في حالة تآكل، ويعاني من الهشاشة داخلياً، وهو الطريق الذي تمضي فيه جميع القوى الشيطانية، وسنشهد في القريب العاجل تحطم أركانها".