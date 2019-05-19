مالية غزة: صرف الدفعة المالية لموظفي فئة أقل من (2500) شيكل اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مالية غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 19 أيار/ مايو 2019، إنّه سيتم اليوم، صرف رواتب الموظفين لفئة (2500) شيكل فأقل.وأضافت المالية بحسب وكالة (الرأي) الحكومية: سيتم صرف الدفعة المالية للموظفين الأحد لفئة 2500 شيكل فأقل، عبر مكاتب البريد في قطاع غزة.